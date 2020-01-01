Токеноміка Ajuna Network (AJUN) Дізнайтеся ключову інформацію про Ajuna Network (AJUN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ajuna Network (AJUN) Відкрийте для себе найсучасніші ігри з Ajuna Network, провідною ігровою мережею на блокчейні Polkadot. Завдяки динамічному токену AJUN, Ajuna здійснить переворот у мобільних іграх завдяки таким захопливим іграм, як дивовижні Awesome Ajuna Avatars та пригодницькі Big Ballz of Bajun. Очікуйте на запуск нашої флагманської гри Battle Mogs, яка перевизначить ігрові стандарти. Як провідний постачальник технологій, Ajuna досягла успіху в інтеграції таких ігрових рушіїв, як Unity та Unreal, і може похвалитися схваленням спільноти та потужною підтримкою з боку скарбниці Polkadot. Приготуйтеся до неперевершеного ігрового досвіду з Ajuna Network. Офіційний вебсайт: https://ajuna.io/ Whitepaper: https://github.com/ajuna-network/techpaper/raw/main/Lightpaper/Ajuna%20Network%20Lightpaper.pdf Оглядач блокчейну: https://ajuna.subscan.io/ Купити AJUN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ajuna Network (AJUN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ajuna Network (AJUN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 541,00K $ 541,00K $ 541,00K Історичний максимум: $ 0,09152 $ 0,09152 $ 0,09152 Історичний мінімум: $ 0,000601804700361524 $ 0,000601804700361524 $ 0,000601804700361524 Поточна ціна: $ 0,001082 $ 0,001082 $ 0,001082 Дізнайтеся більше про ціну Ajuna Network (AJUN)

Токеноміка Ajuna Network (AJUN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ajuna Network (AJUN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AJUN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AJUN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AJUN, досліджуйте ціну токена AJUN в реальному часі!

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