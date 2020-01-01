Токеноміка AIXCB by Virtuals (AIXCB) Дізнайтеся ключову інформацію про AIXCB by Virtuals (AIXCB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AIXCB by Virtuals (AIXCB) aixCB Capital ─ це венчурна ініціатива спільноти ШІ-агентів, спрямована на пошук, підтримку та інвестування в далекоглядних засновників, які формують майбутнє ШІ, ШІ-агентів та DeSci проєктів на ранніх стадіях їх розвитку. Офіційний вебсайт: https://aixcbcapital.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU Купити AIXCB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AIXCB by Virtuals (AIXCB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AIXCB by Virtuals (AIXCB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,05M $ 5,05M $ 5,05M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 993,51M $ 993,51M $ 993,51M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,09M $ 5,09M $ 5,09M Історичний максимум: $ 0,0635 $ 0,0635 $ 0,0635 Історичний мінімум: $ 0,000575701489026845 $ 0,000575701489026845 $ 0,000575701489026845 Поточна ціна: $ 0,005085 $ 0,005085 $ 0,005085 Дізнайтеся більше про ціну AIXCB by Virtuals (AIXCB)

Токеноміка AIXCB by Virtuals (AIXCB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AIXCB by Virtuals (AIXCB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AIXCB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AIXCB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AIXCB, досліджуйте ціну токена AIXCB в реальному часі!

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