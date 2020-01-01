Токеноміка Aixbt (AIXBT) Дізнайтеся ключову інформацію про Aixbt (AIXBT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aixbt (AIXBT) Aixbt – це мемкоїн у мережі Base. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/1199 Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x4f9fd6be4a90f2620860d680c0d4d5fb53d1a825 Купити AIXBT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aixbt (AIXBT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aixbt (AIXBT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 115,19M $ 115,19M $ 115,19M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 945,77M $ 945,77M $ 945,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 121,80M $ 121,80M $ 121,80M Історичний максимум: $ 0,9659 $ 0,9659 $ 0,9659 Історичний мінімум: $ 0,00007942523368312 $ 0,00007942523368312 $ 0,00007942523368312 Поточна ціна: $ 0,1218 $ 0,1218 $ 0,1218 Дізнайтеся більше про ціну Aixbt (AIXBT)

Детальна структура токена Aixbt (AIXBT) Дізнайтеся більше про те, як випускаються, розподіляються та розблоковуються токени AIXBT. У цьому розділі висвітлюються ключові аспекти економічної структури токена: корисність, стимули та графік розблокування. Overview As of now, there is no detailed, source-verified information available regarding the token economics for "aixbt" specifically in reputable research, diligence reports, quantitative unlocks datasets, or prominent tokenomics publications. This means that details concerning its issuance mechanism, allocation mechanism, usage and incentive mechanism, lock-up mechanism, or specific unlocking timelines have not been published or indexed in leading crypto research repositories as of June 2025. Key Elements Typically Expected in Comprehensive Tokenomics (Contextual Guidance) If you are evaluating or designing tokenomics for a project like "aixbt," a thorough framework generally includes: 1. Issuance Mechanism How new tokens are created (e.g., mining, staking, inflationary minting, or fixed supply on launch).

Any programmed supply schedules (linear, exponential decay, halving events, etc.). 2. Allocation Mechanism How the initial token supply is allocated (e.g., investors, team, advisors, community incentives, ecosystem growth, treasury).

Percentages or absolute value allocations across categories. 3. Usage and Incentive Mechanism Use cases for the token (staking, governance, transaction fees, protocol utility, liquidity provision).

Incentive structure for ecosystem participation and retention (yield, rewards, access to features, voting power). 4. Lock-up Mechanism Whether tokens allocated to specific groups are subject to lock-ups (vesting), or if certain actions require temporary token locks.

Specific lock periods, cliff periods, or special conditions. 5. Unlocking Time Detailed vesting schedules showing when different allocations become liquid and tradable.

Visualization or tables showing timeline/amount unlock for transparency. Industry Best Practices (For Reference) Gradual Unlocking: Most leading projects adopt a multi-year vesting for team and investors, often with quarterly or monthly unlocks, to prevent sudden supply shocks.

Most leading projects adopt a multi-year vesting for team and investors, often with quarterly or monthly unlocks, to prevent sudden supply shocks. Community Emphasis: Decentralized projects usually reserve significant supply for community rewards, ecosystem development, or participation incentives.

Decentralized projects usually reserve significant supply for community rewards, ecosystem development, or participation incentives. Transparent Schedules: Publishing a public unlock calendar and allocation breakdown is standard for investor trust and community engagement. Recommendation For Official Details: If you represent or are evaluating aixbt officially, consult the project's whitepaper, audit reports, or direct communication channels for authoritative tokenomics documentation.

If you represent or are evaluating aixbt officially, consult the project's whitepaper, audit reports, or direct communication channels for authoritative tokenomics documentation. Due Diligence: Avoid making financial or strategic decisions on unverified or unpublished tokenomics structures. Closing Note If you can provide an official whitepaper, website, or documentation link for aixbt, I can refine this overview and give you accurate, up-to-date tokenomics details specific to the project. Otherwise, for now, there are no confirmed, published details on aixbt's token economics in leading research databases.

Токеноміка Aixbt (AIXBT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aixbt (AIXBT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AIXBT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AIXBT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AIXBT, досліджуйте ціну токена AIXBT в реальному часі!

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