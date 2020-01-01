Токеноміка AI Voice Agents (AIVA) Дізнайтеся ключову інформацію про AI Voice Agents (AIVA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AI Voice Agents (AIVA) AI Voice Agents — це платформа, яка дозволяє створювати, ліцензувати та монетизувати персоналізовані моделі голосу. Користувачі можуть взаємодіяти з голосовими агентами ШІ, створювати власних розмовних агентів і клонувати їхні голоси. Крім того, платформа пропонує широкий набір інструментів, призначених для оптимізації створення контенту та забезпечення привабливого досвіду для користувачів. Офіційний вебсайт: https://aivoiceagents.xyz/ Whitepaper: https://docsend.com/view/xhm4bc2xytt8z5u7 Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0xbdb0e1c40a76c5113a023d685b419b90b01e3d61 Купити AIVA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AI Voice Agents (AIVA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AI Voice Agents (AIVA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,018 $ 0,018 $ 0,018 Історичний мінімум: $ 0,000146898176064245 $ 0,000146898176064245 $ 0,000146898176064245 Поточна ціна: $ 0,00017 $ 0,00017 $ 0,00017 Дізнайтеся більше про ціну AI Voice Agents (AIVA)

Токеноміка AI Voice Agents (AIVA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AI Voice Agents (AIVA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AIVA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AIVA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AIVA, досліджуйте ціну токена AIVA в реальному часі!

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