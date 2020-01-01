Токеноміка AIT Protocol (AITPROTOCOL)
Інформація AIT Protocol (AITPROTOCOL)
Протокол AIT є новатором в області інфраструктури даних Web3, приділяючи значну увагу розміщенню анотацій до даних і навчанню моделей штучного інтелекту. Цей інноваційний протокол використовує можливості технології блокчейн для створення децентралізованого ринку праці, який виходить за межі міжнародних кордонів. У цій унікальній ринковій екосистемі учасники заохочуються за допомогою принципів криптоекономіки, забезпечуючи не тільки швидкість міжнародних платіжних розрахунків, але й максимальну довіру та безпеку. AITPROTOCOL також керує підмережею в рамках мережі Bittensor під назвою "Einstein AIT", яка фокусується на математиці, логіці та аналізі даних. Підмережа AI призначена для оптимізації точності відповідей всієї мережі Bittensor. Ми досягаємо цього, дозволяючи мовній моделі автономно писати, тестувати та виконувати код в унікальному середовищі Python.
Токеноміка та аналіз ціни AIT Protocol (AITPROTOCOL)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AIT Protocol (AITPROTOCOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка AIT Protocol (AITPROTOCOL): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки AIT Protocol (AITPROTOCOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів AITPROTOCOL, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AITPROTOCOL, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
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Сума
1 AITPROTOCOL = 0,0109 USD