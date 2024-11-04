Що таке Solidus Ai Tech ( AITECH)

Solidus створив екологічно чистий центр обробки даних високої продуктивності (HPC) площею 8000 квадратних футів у Європі. $AITECH є першим у світі дефляційним утиліті токеном інфраструктури ШІ, що забезпечує доступ до штучного інтелекту, ринку GPU та Launchpad. Ринок GPU: Отримайте доступ до високопродуктивних GPU для будь-яких завдань, від безперебійного хмарного геймінгу до складних проєктів ШІ. Орендуйте саме те, що вам потрібно, і на потрібний термін на безпечній та зручній платформі. Без попередніх витрат, лише велика обчислювальна потужність за конкурентними тарифами. Ринок ШІ: Відкрийте для себе ефективні інструменти ШІ для автоматизації повсякденної ділової та особистої діяльності на зручному для користувача ринку. Розподілено на 3 категорії: фундаментальні моделі ШІ, агенти ШІ та автономні рішення ШІ. AITECH Pad Launchpad: Ворота до початкових, приватних та публічних етапів для першокласних проєктів на ранніх стадіях з сильним фокусом на ШІ та інфраструктурні проєкти, які стануть потенційними клієнтами послуг, що пропонуються на ринках ШІ та GPU. Стейкери $AITECH отримують багаторівневий доступ, що дозволяє їм брати участь у запуску цих високопотенційних проєктів на Launchpad. Токен $AITECH живить екосистему Solidus AI Tech, забезпечуючи безперебійну закупівлю послуг. Приймаються звичайні способи оплати, а транзакції у фіатній валюті легко конвертуються в $AITECH у блокчейні. Згідно з механізмом необмеженого спалювання, відсоток токенів AITECH, використаних для закупівлі послуг, буде систематично спалюватися з обігу.

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