Токеноміка AI Dev Agent (AIDEV) Дізнайтеся ключову інформацію про AI Dev Agent (AIDEV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AI Dev Agent (AIDEV) AI Dev Agent — це платформа на базі штучного інтелекту, яка не потребує написання коду та дозволяє будь-кому перетворювати прості ідеї на повнофункціональні продукти: від ігор та вебсайтів до застосунків тощо. Творці можуть миттєво запускати власні токени, пов'язані з $AIDEV, створюючи незалежні економіки та залучаючи кошти, як-от стартапи Web3. Офіційний вебсайт: https://aidevagent.xyz/ Whitepaper: https://aidev-2.gitbook.io/game-dev-agent Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x62039061c366433e6d075b78905681c19795313c Купити AIDEV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AI Dev Agent (AIDEV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AI Dev Agent (AIDEV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00909 $ 0,00909 $ 0,00909 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,000824 $ 0,000824 $ 0,000824 Дізнайтеся більше про ціну AI Dev Agent (AIDEV)

Токеноміка AI Dev Agent (AIDEV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AI Dev Agent (AIDEV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AIDEV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AIDEV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AIDEV, досліджуйте ціну токена AIDEV в реальному часі!

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