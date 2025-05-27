Що таке AI Dev Agent (AIDEV)

AI Dev Agent — це платформа на базі штучного інтелекту, яка не потребує написання коду та дозволяє будь-кому перетворювати прості ідеї на повнофункціональні продукти: від ігор та вебсайтів до застосунків тощо. Творці можуть миттєво запускати власні токени, пов'язані з $AIDEV, створюючи незалежні економіки та залучаючи кошти, як-от стартапи Web3.

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AIDEV до місцевих валют

1 AIDEV до VND ₫ 104,025537 1 AIDEV до AUD A$ 0,00628835 1 AIDEV до GBP ￡ 0,00300218 1 AIDEV до EUR € 0,00357016 1 AIDEV до USD $ 0,004057 1 AIDEV до MYR RM 0,01716111 1 AIDEV до TRY ₺ 0,15826357 1 AIDEV до JPY ¥ 0,58566852 1 AIDEV до RUB ₽ 0,32557425 1 AIDEV до INR ₹ 0,34618381 1 AIDEV до IDR Rp 66,50818608 1 AIDEV до KRW ₩ 5,58044407 1 AIDEV до PHP ₱ 0,22532578 1 AIDEV до EGP ￡E. 0,2020386 1 AIDEV до BRL R$ 0,02292205 1 AIDEV до CAD C$ 0,00555809 1 AIDEV до BDT ৳ 0,49527856 1 AIDEV до NGN ₦ 6,42945246 1 AIDEV до UAH ₴ 0,16909576 1 AIDEV до VES Bs 0,381358 1 AIDEV до PKR Rs 1,14249177 1 AIDEV до KZT ₸ 2,06566212 1 AIDEV до THB ฿ 0,13302903 1 AIDEV до TWD NT$ 0,12179114 1 AIDEV до AED د.إ 0,01488919 1 AIDEV до CHF Fr 0,00332674 1 AIDEV до HKD HK$ 0,03176631 1 AIDEV до MAD .د.م 0,03744611 1 AIDEV до MXN $ 0,07797554

Ресурс AI Dev Agent

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