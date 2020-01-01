Токеноміка AICODE (AICODE) Дізнайтеся ключову інформацію про AICODE (AICODE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AICODE (AICODE) AICODE is the only code that drives the operation of the ArbCity. Code is to AI what oil is to industry. AICODE will be applied to all aspects of AICode AI: NFT acquisition, application’s value and revenue distribution in AIFI, governance, etc. Офіційний вебсайт: https://arbdoge.ai/ Оглядач блокчейну: https://arbiscan.io/token/0x7C8a1A80FDd00C9Cccd6EbD573E9EcB49BFa2a59 Купити AICODE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AICODE (AICODE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AICODE (AICODE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 207,16K $ 207,16K $ 207,16K Історичний максимум: $ 172,95 $ 172,95 $ 172,95 Історичний мінімум: $ 0,1531746034274997 $ 0,1531746034274997 $ 0,1531746034274997 Поточна ціна: $ 0,202 $ 0,202 $ 0,202 Дізнайтеся більше про ціну AICODE (AICODE)

Токеноміка AICODE (AICODE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AICODE (AICODE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AICODE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AICODE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AICODE, досліджуйте ціну токена AICODE в реальному часі!

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