Актуальна ціна Cherry AI сьогодні становить 0.001241 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AIBOT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AIBOT на MEXC вже зараз.

Логотип Cherry AI

Курс Cherry AI (AIBOT)

Актуальна ціна 1 AIBOT до USD:

$0,001241
$0,001241$0,001241
-0,40%1D
USD
Графік ціни Cherry AI (AIBOT) в реальному часі
Інформація щодо ціни Cherry AI (AIBOT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00113
$ 0,00113$ 0,00113
Мін. за 24 год
$ 0,001332
$ 0,001332$ 0,001332
Макс. за 24 год

$ 0,00113
$ 0,00113$ 0,00113

$ 0,001332
$ 0,001332$ 0,001332

$ 0,07284724455622164
$ 0,07284724455622164$ 0,07284724455622164

$ 0,001012364205678628
$ 0,001012364205678628$ 0,001012364205678628

-1,20%

-0,40%

-4,76%

-4,76%

Актуальна ціна Cherry AI (AIBOT) становить $ 0,001241. За останні 24 години AIBOT торгувався між мінімумом у $ 0,00113 і максимумом у $ 0,001332, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIBOT становить $ 0,07284724455622164, тоді як його історичний мінімум — $ 0,001012364205678628.

Що стосується короткострокових результатів, то AIBOT змінився на -1,20% за останню годину, -0,40% за 24 години та на -4,76% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cherry AI (AIBOT)

No.2774

$ 274,88K
$ 274,88K$ 274,88K

$ 65,19K
$ 65,19K$ 65,19K

$ 1,24M
$ 1,24M$ 1,24M

221,50M
221,50M 221,50M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

22,15%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Cherry AI — $ 274,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 65,19K. Циркуляційна пропозиція AIBOT — 221,50M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,24M.

Історія ціни Cherry AI (AIBOT) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Cherry AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00000498-0,40%
30 днів$ -0,000746-37,55%
60 днів$ -0,008802-87,65%
90 днів$ -0,018759-93,80%
Зміна ціни Cherry AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AIBOT на $ -0,00000498 (-0,40%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Cherry AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,000746 (-37,55%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Cherry AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AIBOT змінився на $ -0,008802 (-87,65%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Cherry AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,018759 (-93,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Cherry AI (AIBOT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Cherry AI зараз.

Що таке Cherry AI (AIBOT)

Cherry AI — це мультиплатформна екосистема для управління спільнотами та торгівлі, що працює на базі штучного інтелекту. Воно включає інструменти для Telegram та вебплатформ, зокрема вдосконалений ШІ для снайпінгу, копі-трейдингу, відстеження KOL, аналіз трендових токенів та автоматизацію спільноти. Платформа підтримує кілька мереж, інтегрує канали даних ончейн та оракулів, а також надає торгову аналітику для роздрібних трейдерів, розробників і спільнот.

Проєкт Cherry AI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Cherry AI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу AIBOT, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Cherry AI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Cherry AI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Cherry AI (USD)

Скільки коштуватиме Cherry AI (AIBOT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Cherry AI (AIBOT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Cherry AI.

Перегляньте прогноз ціни Cherry AI вже зараз!

Токеноміка Cherry AI (AIBOT)

Розуміння токеноміки Cherry AI (AIBOT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AIBOT зараз!

Як купити Cherry AI (AIBOT)

Шукаєте як купити Cherry AI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Cherry AI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

AIBOT до місцевих валют

1 Cherry AI (AIBOT) до VND
32,656915
1 Cherry AI (AIBOT) до AUD
A$0,00189873
1 Cherry AI (AIBOT) до GBP
0,00093075
1 Cherry AI (AIBOT) до EUR
0,00106726
1 Cherry AI (AIBOT) до USD
$0,001241
1 Cherry AI (AIBOT) до MYR
RM0,00523702
1 Cherry AI (AIBOT) до TRY
0,05218405
1 Cherry AI (AIBOT) до JPY
¥0,188632
1 Cherry AI (AIBOT) до ARS
ARS$1,84123447
1 Cherry AI (AIBOT) до RUB
0,10104222
1 Cherry AI (AIBOT) до INR
0,10900944
1 Cherry AI (AIBOT) до IDR
Rp20,68332506
1 Cherry AI (AIBOT) до PHP
0,07280947
1 Cherry AI (AIBOT) до EGP
￡E.0,05905919
1 Cherry AI (AIBOT) до BRL
R$0,00667658
1 Cherry AI (AIBOT) до CAD
C$0,0017374
1 Cherry AI (AIBOT) до BDT
0,1516502
1 Cherry AI (AIBOT) до NGN
1,81167385
1 Cherry AI (AIBOT) до COP
$4,84765625
1 Cherry AI (AIBOT) до ZAR
R.0,02151894
1 Cherry AI (AIBOT) до UAH
0,05186139
1 Cherry AI (AIBOT) до TZS
T.Sh.3,08706196
1 Cherry AI (AIBOT) до VES
Bs0,263092
1 Cherry AI (AIBOT) до CLP
$1,173986
1 Cherry AI (AIBOT) до PKR
Rs0,35035912
1 Cherry AI (AIBOT) до KZT
0,66611916
1 Cherry AI (AIBOT) до THB
฿0,04072962
1 Cherry AI (AIBOT) до TWD
NT$0,03824762
1 Cherry AI (AIBOT) до AED
د.إ0,00455447
1 Cherry AI (AIBOT) до CHF
Fr0,00098039
1 Cherry AI (AIBOT) до HKD
HK$0,00964257
1 Cherry AI (AIBOT) до AMD
֏0,47347873
1 Cherry AI (AIBOT) до MAD
.د.م0,01145443
1 Cherry AI (AIBOT) до MXN
$0,0228344
1 Cherry AI (AIBOT) до SAR
ريال0,00465375
1 Cherry AI (AIBOT) до ETB
Br0,18740341
1 Cherry AI (AIBOT) до KES
KSh0,15991526
1 Cherry AI (AIBOT) до JOD
د.أ0,000879869
1 Cherry AI (AIBOT) до PLN
0,00451724
1 Cherry AI (AIBOT) до RON
лв0,00542317
1 Cherry AI (AIBOT) до SEK
kr0,01165299
1 Cherry AI (AIBOT) до BGN
лв0,00208488
1 Cherry AI (AIBOT) до HUF
Ft0,41700082
1 Cherry AI (AIBOT) до CZK
0,02598654
1 Cherry AI (AIBOT) до KWD
د.ك0,000379746
1 Cherry AI (AIBOT) до ILS
0,00408289
1 Cherry AI (AIBOT) до BOB
Bs0,00855049
1 Cherry AI (AIBOT) до AZN
0,0021097
1 Cherry AI (AIBOT) до TJS
SM0,01145443
1 Cherry AI (AIBOT) до GEL
0,00336311
1 Cherry AI (AIBOT) до AOA
Kz1,13540331
1 Cherry AI (AIBOT) до BHD
.د.ب0,000466616
1 Cherry AI (AIBOT) до BMD
$0,001241
1 Cherry AI (AIBOT) до DKK
kr0,00797963
1 Cherry AI (AIBOT) до HNL
L0,03250179
1 Cherry AI (AIBOT) до MUR
0,05649032
1 Cherry AI (AIBOT) до NAD
$0,02149412
1 Cherry AI (AIBOT) до NOK
kr0,01238518
1 Cherry AI (AIBOT) до NZD
$0,00215934
1 Cherry AI (AIBOT) до PAB
B/.0,001241
1 Cherry AI (AIBOT) до PGK
K0,00522461
1 Cherry AI (AIBOT) до QAR
ر.ق0,00450483
1 Cherry AI (AIBOT) до RSD
дин.0,12531618
1 Cherry AI (AIBOT) до UZS
soʻm14,95180379
1 Cherry AI (AIBOT) до ALL
L0,1032512
1 Cherry AI (AIBOT) до ANG
ƒ0,00222139
1 Cherry AI (AIBOT) до AWG
ƒ0,0022338
1 Cherry AI (AIBOT) до BBD
$0,002482
1 Cherry AI (AIBOT) до BAM
KM0,00208488
1 Cherry AI (AIBOT) до BIF
Fr3,649781
1 Cherry AI (AIBOT) до BND
$0,00160089
1 Cherry AI (AIBOT) до BSD
$0,001241
1 Cherry AI (AIBOT) до JMD
$0,19862205
1 Cherry AI (AIBOT) до KHR
4,98393046
1 Cherry AI (AIBOT) до KMF
Fr0,526184
1 Cherry AI (AIBOT) до LAK
26,97826033
1 Cherry AI (AIBOT) до LKR
රු0,37560106
1 Cherry AI (AIBOT) до MDL
L0,02099772
1 Cherry AI (AIBOT) до MGA
Ar5,54017148
1 Cherry AI (AIBOT) до MOP
P0,00990318
1 Cherry AI (AIBOT) до MVR
0,0189873
1 Cherry AI (AIBOT) до MWK
MK2,1470541
1 Cherry AI (AIBOT) до MZN
MT0,07931231
1 Cherry AI (AIBOT) до NPR
रु0,17395097
1 Cherry AI (AIBOT) до PYG
8,739122
1 Cherry AI (AIBOT) до RWF
Fr1,798209
1 Cherry AI (AIBOT) до SBD
$0,01020102
1 Cherry AI (AIBOT) до SCR
0,01713821
1 Cherry AI (AIBOT) до SRD
$0,04925529
1 Cherry AI (AIBOT) до SVC
$0,01082152
1 Cherry AI (AIBOT) до SZL
L0,02148171
1 Cherry AI (AIBOT) до TMT
m0,0043435
1 Cherry AI (AIBOT) до TND
د.ت0,00363613
1 Cherry AI (AIBOT) до TTD
$0,00838916
1 Cherry AI (AIBOT) до UGX
Sh4,323644
1 Cherry AI (AIBOT) до XAF
Fr0,699924
1 Cherry AI (AIBOT) до XCD
$0,0033507
1 Cherry AI (AIBOT) до XOF
Fr0,699924
1 Cherry AI (AIBOT) до XPF
Fr0,126582
1 Cherry AI (AIBOT) до BWP
P0,01659217
1 Cherry AI (AIBOT) до BZD
$0,002482
1 Cherry AI (AIBOT) до CVE
$0,1177709
1 Cherry AI (AIBOT) до DJF
Fr0,219657
1 Cherry AI (AIBOT) до DOP
$0,07902688
1 Cherry AI (AIBOT) до DZD
د.ج0,1614541
1 Cherry AI (AIBOT) до FJD
$0,00284189
1 Cherry AI (AIBOT) до GNF
Fr10,69742
1 Cherry AI (AIBOT) до GTQ
Q0,00948124
1 Cherry AI (AIBOT) до GYD
$0,25890983
1 Cherry AI (AIBOT) до ISK
kr0,151402

Ресурс Cherry AI

Щоб дізнатися більше про Cherry AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCherry AI
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Cherry AI

Скільки сьогодні коштує Cherry AI (AIBOT)?
Актуальна ціна AIBOT у USD становить 0,001241 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AIBOT до USD?
Поточна ціна AIBOT до USD — $ 0,001241. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Cherry AI?
Ринкова капіталізація AIBOT — $ 274,88K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AIBOT?
Циркуляційна пропозиція AIBOT — 221,50M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AIBOT?
AIBOT досяг історичної максимальної ціни у 0,07284724455622164 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AIBOT?
Історична мінімальна ціна AIBOT становила 0,001012364205678628 USD.
Який обсяг торгівлі AIBOT?
Актуальний обсяг торгівлі AIBOT за 24 години — $ 65,19K USD.
Чи підніметься ціна AIBOT цього року?
AIBOT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AIBOT для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Cherry AI (AIBOT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор AIBOT до USD

Сума

AIBOT
AIBOT
USD
USD

1 AIBOT = 0,001241 USD

Торгувати AIBOT

AIBOT/USDT
$0,001241
$0,001241$0,001241
+0,32%

