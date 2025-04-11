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Поточна ціна HoneyFun AI (AIBERA)

USD

Графік ціни HoneyFun AI (AIBERA) в реальному часі

$0.03287
$0.03287$0.03287
+8.80%(1D)

Дані та інформація про ціну AIBERA в реальному часі

Поточна ціна HoneyFun AI (AIBERA) сьогодні становить 0.03284 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна AIBERA у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку HoneyFun AI:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 1.02M USD
- Зміна ціни HoneyFun AI протягом дня – +8.80%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники AIBERAUSD

Відстежуйте зміни ціни на HoneyFun AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0026586+8.80%
30 днів$ +0.01409+75.14%
60 днів$ +0.01409+75.14%
90 днів$ +0.01409+75.14%
Зміна ціни HoneyFun AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AIBERA на $ +0.0026586 (+8.80%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни HoneyFun AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.01409 (+75.14%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни HoneyFun AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AIBERA змінився на $ +0.01409 (+75.14%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни HoneyFun AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.01409 (+75.14%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну AIBERA

Ознайомтеся з останніми даними про ціну HoneyFun AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.027
$ 0.027$ 0.027

$ 0.03433
$ 0.03433$ 0.03433

$ 0.2206
$ 0.2206$ 0.2206

-0.85%

+8.80%

-40.32%

Ринкова інформація AIBERA

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

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Що таке HoneyFun AI (AIBERA)

Платформа Honeyfun AI є першопрохідцем у структурі спільного володіння для агентів ШІ. Її було створено спеціально для екосистеми Berachain, зосереджуючись на DeFi, іграх та розвагах.

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Прогноз ціни HoneyFun AI

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як HoneyFun AI, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна AIBERA? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни HoneyFun AI.

Історія ціни HoneyFun AI

Відстеження траєкторії ціни AIBERA надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії AIBERA. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни HoneyFun AI.

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AIBERA до місцевих валют

1 AIBERA до VND
842.05044
1 AIBERA до AUD
A$0.0522156
1 AIBERA до GBP
0.0249584
1 AIBERA до EUR
0.0288992
1 AIBERA до USD
$0.03284
1 AIBERA до MYR
RM0.1451528
1 AIBERA до TRY
1.2498904
1 AIBERA до JPY
¥4.7135252
1 AIBERA до RUB
2.7329448
1 AIBERA до INR
2.8268672
1 AIBERA до IDR
Rp547.3331144
1 AIBERA до KRW
46.647578
1 AIBERA до PHP
1.8777912
1 AIBERA до EGP
￡E.1.684692
1 AIBERA до BRL
R$0.1924424
1 AIBERA до CAD
C$0.0453192
1 AIBERA до BDT
3.9910452
1 AIBERA до NGN
52.4599296
1 AIBERA до UAH
1.359576
1 AIBERA до VES
Bs2.33164
1 AIBERA до PKR
Rs9.2089928
1 AIBERA до KZT
16.9713836
1 AIBERA до THB
฿1.0991548
1 AIBERA до TWD
NT$1.0630308
1 AIBERA до AED
د.إ0.1205228
1 AIBERA до CHF
Fr0.0266004
1 AIBERA до HKD
HK$0.25451
1 AIBERA до MAD
.د.م0.305412
1 AIBERA до MXN
$0.6676372

Ресурс HoneyFun AI

Щоб дізнатися більше про HoneyFun AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтHoneyFun AI
Оглядач блокчейну

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Сума

AIBERA
USD

1 AIBERA = 0.03284 USD

Торгівля

AIBERAUSDT
$0.03284
$0.03284$0.03284
+13.43%

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