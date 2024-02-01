Токеноміка AI Analysis Token (AIAT) Дізнайтеся ключову інформацію про AI Analysis Token (AIAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AI Analysis Token (AIAT) AI Analysis - це комплексний набір послуг, розроблений для розширення можливостей трейдерів на криптовалютних і форексних ринках. Система AIAT використовує передові способи технічного аналізу для вивчення графіків на криптовалютних і форексних ринках з метою надання трейдерам сигналів входу на ринок та виходу з нього. Токен AIAT – це ключ до розблокування потужності системи розпізнавання моделей на основі штучного інтелекту (ШI). Офіційний вебсайт: https://aianalysis.group/token/ Whitepaper: https://aianalysis.group/wp-content/uploads/2024/02/aiat-whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x0501b9188436e35bb10f35998c40adc079003866 Купити AIAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AI Analysis Token (AIAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AI Analysis Token (AIAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 84,14M $ 84,14M $ 84,14M Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 146,39M $ 146,39M $ 146,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 287,40M $ 287,40M $ 287,40M Історичний максимум: $ 0,9496 $ 0,9496 $ 0,9496 Історичний мінімум: $ 0,21971395869182037 $ 0,21971395869182037 $ 0,21971395869182037 Поточна ціна: $ 0,5748 $ 0,5748 $ 0,5748 Дізнайтеся більше про ціну AI Analysis Token (AIAT)

Токеноміка AI Analysis Token (AIAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AI Analysis Token (AIAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AIAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AIAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AIAT, досліджуйте ціну токена AIAT в реальному часі!

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