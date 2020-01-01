Токеноміка Casper AI (AIAGENT) Дізнайтеся ключову інформацію про Casper AI (AIAGENT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Casper AI (AIAGENT) Платформа CSPR AI – це трансформативна екосистема, яка дозволяє користувачам з легкістю створювати, налаштовувати та токенізувати агентів штучного інтелекту. Побудована на безпечному та масштабованому блокчейні Casper, CSPR AI дозволяє фізичним та юридичним особам за лічені хвилини розгорнути торгові ШІ-агенти, кожен з яких забезпечений нативною валютою, $AIAGENT. Офіційний вебсайт: www.csprai.com Whitepaper: https://docs.csprai.com Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xadcdbcb0db9edf31509971f64f0a8e0fc53b384d Купити AIAGENT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Casper AI (AIAGENT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Casper AI (AIAGENT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,26B $ 1,26B $ 1,26B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,17M $ 1,17M $ 1,17M Історичний максимум: $ 0,0198 $ 0,0198 $ 0,0198 Історичний мінімум: $ 0,000857142294332742 $ 0,000857142294332742 $ 0,000857142294332742 Поточна ціна: $ 0,0009304 $ 0,0009304 $ 0,0009304 Дізнайтеся більше про ціну Casper AI (AIAGENT)

Токеноміка Casper AI (AIAGENT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Casper AI (AIAGENT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AIAGENT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AIAGENT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AIAGENT, досліджуйте ціну токена AIAGENT в реальному часі!

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