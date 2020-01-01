Токеноміка AIA Chain (AIA) Дізнайтеся ключову інформацію про AIA Chain (AIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AIA Chain (AIA) AIAchain ─ це новий публічний блокчейн, який поєднує в собі технологію штучного інтелекту, фінансові платежі та сумісний з EVM. Він оптимізує швидкість транзакцій і знижує витрати, зберігаючи при цьому високий рівень безпеки і масштабованості. Завдяки паралельній роботі нативного токена AIA і прийнятих механізмів консенсусу APoS і AISN, він сприяє широкому застосуванню технології блокчейн, надає ефективні технічні рішення і підтримує підприємства та розробників по всьому світу в розробці інноваційних блокчейн-застосунків. Офіційний вебсайт: https://aiachain.org Whitepaper: https://aiachain.org/paper Оглядач блокчейну: https://aiascan.com Купити AIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AIA Chain (AIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AIA Chain (AIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 13,19B $ 13,19B $ 13,19B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 19,49M $ 19,49M $ 19,49M Історичний максимум: $ 0,03641 $ 0,03641 $ 0,03641 Історичний мінімум: $ 0,000777112564092535 $ 0,000777112564092535 $ 0,000777112564092535 Поточна ціна: $ 0,001478 $ 0,001478 $ 0,001478 Дізнайтеся більше про ціну AIA Chain (AIA)

Токеноміка AIA Chain (AIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AIA Chain (AIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AIA, досліджуйте ціну токена AIA в реальному часі!

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