Токеноміка Alaya AI (AGT) Дізнайтеся ключову інформацію про Alaya AI (AGT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Alaya AI (AGT) Alaya AI ─ це децентралізована платформа штучного інтелекту нового покоління, яка дозволяє користувачам володіти, монетизувати та контролювати свої дані. Створена з урахуванням масштабованості та конфіденційності користувачів, Alaya має на меті трансформувати те, як дані живлять штучний інтелект у Web3. Офіційний вебсайт: https://www.aialaya.io/#/ Whitepaper: https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274 Купити AGT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Alaya AI (AGT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Alaya AI (AGT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,50M $ 20,50M $ 20,50M Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,40B $ 1,40B $ 1,40B FDV (повністю розведена вартість): $ 73,21M $ 73,21M $ 73,21M Історичний максимум: $ 0,038701 $ 0,038701 $ 0,038701 Історичний мінімум: $ 0,01125092067089926 $ 0,01125092067089926 $ 0,01125092067089926 Поточна ціна: $ 0,014642 $ 0,014642 $ 0,014642 Дізнайтеся більше про ціну Alaya AI (AGT)

Токеноміка Alaya AI (AGT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Alaya AI (AGT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AGT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AGT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AGT, досліджуйте ціну токена AGT в реальному часі!

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