Токеноміка Agro Global Token V2 (AGRO) Дізнайтеся ключову інформацію про Agro Global Token V2 (AGRO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Agro Global Token V2 (AGRO) Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture. Офіційний вебсайт: https://agroglobal.network Whitepaper: http://agroglobal.network/images/agro.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x404f83279c36e3e0e2771b7ae9f9b0b2b50ee27c Купити AGRO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Agro Global Token V2 (AGRO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Agro Global Token V2 (AGRO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 95,00B $ 95,00B $ 95,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 20,25M $ 20,25M $ 20,25M Історичний максимум: $ 0,00085 $ 0,00085 $ 0,00085 Історичний мінімум: $ 0,000118143063261035 $ 0,000118143063261035 $ 0,000118143063261035 Поточна ціна: $ 0,0002132 $ 0,0002132 $ 0,0002132 Дізнайтеся більше про ціну Agro Global Token V2 (AGRO)

Токеноміка Agro Global Token V2 (AGRO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Agro Global Token V2 (AGRO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AGRO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AGRO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AGRO, досліджуйте ціну токена AGRO в реальному часі!

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