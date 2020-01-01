Токеноміка Agon Agent (AGON) Дізнайтеся ключову інформацію про Agon Agent (AGON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Agon Agent (AGON) Мультимодальний ШІ-суперінтелект, який використовує мережу спеціалізованих агентів у різних галузях. Офіційний вебсайт: https://four.meme/token/0x3ca729bfd4bbad155f072752510226b37a5b7723 Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x3ca729bfd4bbad155f072752510226b37a5b7723 Купити AGON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Agon Agent (AGON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Agon Agent (AGON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,90M $ 2,90M $ 2,90M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,90M $ 2,90M $ 2,90M Історичний максимум: $ 0,01783 $ 0,01783 $ 0,01783 Історичний мінімум: $ 0,001865867660794952 $ 0,001865867660794952 $ 0,001865867660794952 Поточна ціна: $ 0,002895 $ 0,002895 $ 0,002895 Дізнайтеся більше про ціну Agon Agent (AGON)

Токеноміка Agon Agent (AGON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Agon Agent (AGON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AGON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AGON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AGON, досліджуйте ціну токена AGON в реальному часі!

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