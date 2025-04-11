Що таке iAgent Protocol (AGNT)

Створюйте, володійте та монетизуйте своїх ШІ-агентів для ігор. iAgent дає змогу гравцям навчати власних агентів штучного інтелекту за відеозаписами ігрового процесу на основі технології Depin, що створює новий клас цифрових активів у блокчейні.

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Прогноз ціни iAgent Protocol

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Історія ціни iAgent Protocol

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AGNT до місцевих валют

1 AGNT до VND ₫ 166.41009 1 AGNT до AUD A$ 0.0103191 1 AGNT до GBP ￡ 0.0049324 1 AGNT до EUR € 0.0057112 1 AGNT до USD $ 0.00649 1 AGNT до MYR RM 0.0286858 1 AGNT до TRY ₺ 0.2470094 1 AGNT до JPY ¥ 0.9315097 1 AGNT до RUB ₽ 0.5400978 1 AGNT до INR ₹ 0.5586592 1 AGNT до IDR Rp 108.1666234 1 AGNT до KRW ₩ 9.2187205 1 AGNT до PHP ₱ 0.3710982 1 AGNT до EGP ￡E. 0.332937 1 AGNT до BRL R$ 0.0380314 1 AGNT до CAD C$ 0.0089562 1 AGNT до BDT ৳ 0.7887297 1 AGNT до NGN ₦ 10.3673856 1 AGNT до UAH ₴ 0.268686 1 AGNT до VES Bs 0.46079 1 AGNT до PKR Rs 1.8199258 1 AGNT до KZT ₸ 3.3539671 1 AGNT до THB ฿ 0.2172203 1 AGNT до TWD NT$ 0.2100813 1 AGNT до AED د.إ 0.0238183 1 AGNT до CHF Fr 0.0052569 1 AGNT до HKD HK$ 0.0502975 1 AGNT до MAD .د.م 0.060357 1 AGNT до MXN $ 0.1319417

Ресурс iAgent Protocol

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Люди також запитують: Інші запитання про iAgent Protocol Яка сьогодні ціна iAgent Protocol (AGNT)? Поточна ціна iAgent Protocol (AGNT) становить 0.00649 USD . Яка ринкова капіталізація iAgent Protocol (AGNT)? Поточна ринкова капіталізація iAgent Protocol становить $ 0.00 USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції AGNT на ринкову ціну в реальному часі 0.00649 USD . Яка циркуляційна пропозиція iAgent Protocol (AGNT)? Поточна циркуляційна пропозиція iAgent Protocol (AGNT) становить 0.00 USD . Яка була найвища ціна iAgent Protocol (AGNT)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна iAgent Protocol (AGNT) становить 0.62 USD . Який обсяг торгівлі iAgent Protocol (AGNT) за 24 год? Обсяг торгівлі iAgent Protocol (AGNT) за 24 год становить $ 63.56K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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