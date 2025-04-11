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Поточна ціна iAgent Protocol (AGNT)

USD

Графік ціни iAgent Protocol (AGNT) в реальному часі

$0.00649
$0.00649$0.00649
-4.83%(1D)

Дані та інформація про ціну AGNT в реальному часі

Поточна ціна iAgent Protocol (AGNT) сьогодні становить 0.00649 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGNT у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку iAgent Protocol:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 63.56K USD
- Зміна ціни iAgent Protocol протягом дня – -4.83%
- Циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники AGNTUSD

Відстежуйте зміни ціни на iAgent Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0003294-4.83%
30 днів$ -0.01101-62.92%
60 днів$ -0.01101-62.92%
90 днів$ -0.01101-62.92%
Зміна ціни iAgent Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AGNT на $ -0.0003294 (-4.83%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни iAgent Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.01101 (-62.92%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни iAgent Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AGNT змінився на $ -0.01101 (-62.92%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни iAgent Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.01101 (-62.92%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну AGNT

Ознайомтеся з останніми даними про ціну iAgent Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.00627
$ 0.00627$ 0.00627

$ 0.00764
$ 0.00764$ 0.00764

$ 0.62
$ 0.62$ 0.62

-0.47%

-4.83%

-21.43%

Ринкова інформація AGNT

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.56K
$ 63.56K$ 63.56K

0.00
0.00 0.00

Що таке iAgent Protocol (AGNT)

Створюйте, володійте та монетизуйте своїх ШІ-агентів для ігор. iAgent дає змогу гравцям навчати власних агентів штучного інтелекту за відеозаписами ігрового процесу на основі технології Depin, що створює новий клас цифрових активів у блокчейні.

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Прогноз ціни iAgent Protocol

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як iAgent Protocol, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна AGNT? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни iAgent Protocol.

Історія ціни iAgent Protocol

Відстеження траєкторії ціни AGNT надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії AGNT. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни iAgent Protocol.

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AGNT до місцевих валют

1 AGNT до VND
166.41009
1 AGNT до AUD
A$0.0103191
1 AGNT до GBP
0.0049324
1 AGNT до EUR
0.0057112
1 AGNT до USD
$0.00649
1 AGNT до MYR
RM0.0286858
1 AGNT до TRY
0.2470094
1 AGNT до JPY
¥0.9315097
1 AGNT до RUB
0.5400978
1 AGNT до INR
0.5586592
1 AGNT до IDR
Rp108.1666234
1 AGNT до KRW
9.2187205
1 AGNT до PHP
0.3710982
1 AGNT до EGP
￡E.0.332937
1 AGNT до BRL
R$0.0380314
1 AGNT до CAD
C$0.0089562
1 AGNT до BDT
0.7887297
1 AGNT до NGN
10.3673856
1 AGNT до UAH
0.268686
1 AGNT до VES
Bs0.46079
1 AGNT до PKR
Rs1.8199258
1 AGNT до KZT
3.3539671
1 AGNT до THB
฿0.2172203
1 AGNT до TWD
NT$0.2100813
1 AGNT до AED
د.إ0.0238183
1 AGNT до CHF
Fr0.0052569
1 AGNT до HKD
HK$0.0502975
1 AGNT до MAD
.د.م0.060357
1 AGNT до MXN
$0.1319417

Ресурс iAgent Protocol

Щоб дізнатися більше про iAgent Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтiAgent Protocol
Оглядач блокчейну

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Сума

AGNT
USD

1 AGNT = 0.00649 USD

Торгівля

AGNTUSDT
$0.00649
$0.00649$0.00649
-5.54%

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