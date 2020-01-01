Токеноміка Adventure Gold (AGLD) Дізнайтеся ключову інформацію про Adventure Gold (AGLD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Adventure Gold (AGLD) AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. Офіційний вебсайт: https://adventurelayer.xyz Whitepaper: https://whitepaper.adventurelayer.xyz Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20 Купити AGLD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Adventure Gold (AGLD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Adventure Gold (AGLD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 49,64M $ 49,64M $ 49,64M Загальна пропозиція: $ 96,00M $ 96,00M $ 96,00M Циркуляційна пропозиція: $ 77,31M $ 77,31M $ 77,31M FDV (повністю розведена вартість): $ 61,64M $ 61,64M $ 61,64M Історичний максимум: $ 8,2 $ 8,2 $ 8,2 Історичний мінімум: $ 0,20848210063010023 $ 0,20848210063010023 $ 0,20848210063010023 Поточна ціна: $ 0,6421 $ 0,6421 $ 0,6421 Дізнайтеся більше про ціну Adventure Gold (AGLD)

Токеноміка Adventure Gold (AGLD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Adventure Gold (AGLD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AGLD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AGLD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AGLD, досліджуйте ціну токена AGLD в реальному часі!

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