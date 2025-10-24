Актуальна ціна AGI Alpha сьогодні становить 0.00616 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AGIALPHA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AGIALPHA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна AGI Alpha сьогодні становить 0.00616 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AGIALPHA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AGIALPHA на MEXC вже зараз.

Логотип AGI Alpha

Курс AGI Alpha (AGIALPHA)

Актуальна ціна 1 AGIALPHA до USD:

Графік ціни AGI Alpha (AGIALPHA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:20:25 (UTC+8)

Інформація щодо ціни AGI Alpha (AGIALPHA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Актуальна ціна AGI Alpha (AGIALPHA) становить $ 0,00616. За останні 24 години AGIALPHA торгувався між мінімумом у $ 0,00615 і максимумом у $ 0,011, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AGIALPHA становить $ 0,049960137859604584, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000577276480339268.

Що стосується короткострокових результатів, то AGIALPHA змінився на 0,00% за останню годину, -43,99% за 24 години та на +4,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AGI Alpha (AGIALPHA)

Поточна ринкова капіталізація AGI Alpha — $ 6,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 103,94. Циркуляційна пропозиція AGIALPHA — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999996903.81. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,16M.

Історія ціни AGI Alpha (AGIALPHA) у USD

Відстежуйте зміни ціни на AGI Alpha за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,004838036-43,99%
30 днів$ -0,01148-65,08%
60 днів$ -0,00884-58,94%
90 днів$ -0,00884-58,94%
Зміна ціни AGI Alpha сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AGIALPHA на $ -0,004838036 (-43,99%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни AGI Alpha за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,01148 (-65,08%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни AGI Alpha за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AGIALPHA змінився на $ -0,00884 (-58,94%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни AGI Alpha за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00884 (-58,94%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для AGI Alpha (AGIALPHA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни AGI Alpha зараз.

Що таке AGI Alpha (AGIALPHA)

Кожного разу, коли агент штучного інтелекту виконує завдання в мережі AGI Alpha, він перетворюється на $AGIALPHA. Це означає, що більша активність протоколу = більший попит на $AGIALPHA. Вартість токена безпосередньо пов'язана з його використанням, а не з ажіотажем.

Проєкт AGI Alpha доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями AGI Alpha. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу AGIALPHA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про AGI Alpha у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі AGI Alpha безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни AGI Alpha (USD)

Скільки коштуватиме AGI Alpha (AGIALPHA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів AGI Alpha (AGIALPHA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо AGI Alpha.

Перегляньте прогноз ціни AGI Alpha вже зараз!

Токеноміка AGI Alpha (AGIALPHA)

Розуміння токеноміки AGI Alpha (AGIALPHA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AGIALPHA зараз!

Як купити AGI Alpha (AGIALPHA)

Шукаєте як купити AGI Alpha? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати AGI Alpha на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

AGIALPHA до місцевих валют

Ресурс AGI Alpha

Щоб дізнатися більше про AGI Alpha, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтAGI Alpha
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про AGI Alpha

Скільки сьогодні коштує AGI Alpha (AGIALPHA)?
Актуальна ціна AGIALPHA у USD становить 0,00616 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AGIALPHA до USD?
Поточна ціна AGIALPHA до USD — $ 0,00616. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація AGI Alpha?
Ринкова капіталізація AGIALPHA — $ 6,16M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AGIALPHA?
Циркуляційна пропозиція AGIALPHA — 1000,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AGIALPHA?
AGIALPHA досяг історичної максимальної ціни у 0,049960137859604584 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AGIALPHA?
Історична мінімальна ціна AGIALPHA становила 0,000577276480339268 USD.
Який обсяг торгівлі AGIALPHA?
Актуальний обсяг торгівлі AGIALPHA за 24 години — $ 103,94 USD.
Чи підніметься ціна AGIALPHA цього року?
AGIALPHA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AGIALPHA для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для AGI Alpha (AGIALPHA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

