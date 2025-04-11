Що таке Agawa (AGAWA)

AGAWA — агент AGI у віртуальному містечку в стилі Ghibli, що відкриває свою справжню сутність та ділиться чарівними моментами життя зі світом онлайн.

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Прогноз ціни Agawa

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AGAWA до місцевих валют

1 AGAWA до VND ₫ 24.0127965 1 AGAWA до AUD A$ 0.001489035 1 AGAWA до GBP ￡ 0.00071174 1 AGAWA до EUR € 0.00082412 1 AGAWA до USD $ 0.0009365 1 AGAWA до MYR RM 0.00413933 1 AGAWA до TRY ₺ 0.03564319 1 AGAWA до JPY ¥ 0.134415845 1 AGAWA до RUB ₽ 0.07793553 1 AGAWA до INR ₹ 0.08061392 1 AGAWA до IDR Rp 15.60832709 1 AGAWA до KRW ₩ 1.330251425 1 AGAWA до PHP ₱ 0.05354907 1 AGAWA до EGP ￡E. 0.04804245 1 AGAWA до BRL R$ 0.00548789 1 AGAWA до CAD C$ 0.00129237 1 AGAWA до BDT ৳ 0.113812845 1 AGAWA до NGN ₦ 1.49600256 1 AGAWA до UAH ₴ 0.0387711 1 AGAWA до VES Bs 0.0664915 1 AGAWA до PKR Rs 0.26261333 1 AGAWA до KZT ₸ 0.483973835 1 AGAWA до THB ฿ 0.031344655 1 AGAWA до TWD NT$ 0.030314505 1 AGAWA до AED د.إ 0.003436955 1 AGAWA до CHF Fr 0.000758565 1 AGAWA до HKD HK$ 0.007257875 1 AGAWA до MAD .د.م 0.00870945 1 AGAWA до MXN $ 0.019039045

Ресурс Agawa

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