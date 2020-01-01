Токеноміка Arsenal Fan Token (AFC) Дізнайтеся ключову інформацію про Arsenal Fan Token (AFC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Arsenal Fan Token (AFC) Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans. Офіційний вебсайт: https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know Оглядач блокчейну: https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b Купити AFC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Arsenal Fan Token (AFC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Arsenal Fan Token (AFC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 8.54M $ 8.54M $ 8.54M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 5.95 $ 5.95 $ 5.95 Історичний мінімум: $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 Поточна ціна: $ 0.3297 $ 0.3297 $ 0.3297 Дізнайтеся більше про ціну Arsenal Fan Token (AFC)

Токеноміка Arsenal Fan Token (AFC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Arsenal Fan Token (AFC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AFC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AFC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AFC, досліджуйте ціну токена AFC в реальному часі!

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