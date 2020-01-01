Токеноміка Aree Shards (AES) Дізнайтеся ключову інформацію про Aree Shards (AES), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aree Shards (AES) Aree Shards (AES) token plays a critical role of being both the key monetary token and governance token of Aqua Farm. AES token is a fixed deflationary token, which is designed to reward and incentivize players and token holders. Офіційний вебсайт: https://playaquafarm.io/ Whitepaper: https://whitepaper.playaquafarm.io/ Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x2A07461a493b994C2a32f549Fd185524f306aB38 Купити AES зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aree Shards (AES) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aree Shards (AES), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,07 $ 0,07 $ 0,07 Історичний мінімум: $ 0,000091078126583374 $ 0,000091078126583374 $ 0,000091078126583374 Поточна ціна: $ 0,0000513 $ 0,0000513 $ 0,0000513 Дізнайтеся більше про ціну Aree Shards (AES)

Токеноміка Aree Shards (AES): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aree Shards (AES) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AES, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AES, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AES, досліджуйте ціну токена AES в реальному часі!

Як купити AES Зацікавлені в додаванні Aree Shards (AES) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі AES, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити AES на MEXC зараз!

Історія ціни Aree Shards (AES) Аналіз історії ціни AES допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни AES прямо зараз!

Прогноз ціни AES Хочете знати, куди рухається AES? Наша сторінка прогнозу ціни AES поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена AES зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!