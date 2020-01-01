Токеноміка AEROBUD (AEROBUD) Дізнайтеся ключову інформацію про AEROBUD (AEROBUD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AEROBUD (AEROBUD) Натхненням для створення AeroBud послужив собака-рятувальник Sage. Він був створений на основі мемів, щоб привернути увагу до поточної ситуації з притулками для тварин та згуртувати спільноту навколо токену. Його мета – створити спільноту, яка зможе ділитися своєю любов'ю до домашніх тварин в екосистемі Base та робити пожертвування на підтримку притулків для тварин. Будучи токеном, орієнтованим на спільноту, команда прагне прозорості, відкрито публікуючи всі свої транзакції у соціальних мережах. Aerobud має більшу ліквідність, ніж більшість мемів, оскільки команда хотіла створити стабільніший мемкоїн. Офіційний вебсайт: https://aerobud.org/ Whitepaper: https://docs.aerobud.org/ Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d Купити AEROBUD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AEROBUD (AEROBUD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AEROBUD (AEROBUD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,64M $ 6,64M $ 6,64M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 970,00M $ 970,00M $ 970,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,85M $ 6,85M $ 6,85M Історичний максимум: $ 0,03246 $ 0,03246 $ 0,03246 Історичний мінімум: $ 0,000498990731193964 $ 0,000498990731193964 $ 0,000498990731193964 Поточна ціна: $ 0,00685 $ 0,00685 $ 0,00685 Дізнайтеся більше про ціну AEROBUD (AEROBUD)

Токеноміка AEROBUD (AEROBUD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AEROBUD (AEROBUD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AEROBUD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AEROBUD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AEROBUD, досліджуйте ціну токена AEROBUD в реальному часі!

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