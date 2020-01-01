Токеноміка Aerodrome Finance (AERO) Дізнайтеся ключову інформацію про Aerodrome Finance (AERO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aerodrome Finance (AERO) Aerodrome Finance — це автоматичний маркет-мейкер (AMM) нового покоління, покликаний служити центральним хабом ліквідності Base, що поєднує в собі потужний механізм створення ліквідності, модель управління з блокуванням голосування та зручний інтерфейс для користувачів. Офіційний вебсайт: https://aerodrome.finance/ Whitepaper: https://aerodrome.finance/docs Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 Купити AERO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aerodrome Finance (AERO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aerodrome Finance (AERO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 631,30M $ 631,30M $ 631,30M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 845,90M $ 845,90M $ 845,90M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 2,251 $ 2,251 $ 2,251 Історичний мінімум: $ 0,00642369156521956 $ 0,00642369156521956 $ 0,00642369156521956 Поточна ціна: $ 0,7463 $ 0,7463 $ 0,7463 Дізнайтеся більше про ціну Aerodrome Finance (AERO)

Токеноміка Aerodrome Finance (AERO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aerodrome Finance (AERO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AERO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AERO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AERO, досліджуйте ціну токена AERO в реальному часі!

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