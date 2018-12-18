Токеноміка AERGO (AERGO) Дізнайтеся ключову інформацію про AERGO (AERGO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AERGO (AERGO) Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.aergo.io/ Whitepaper: https://paper.aergo.io/AERGO_Whitepaper_v5.2.pdf Оглядач блокчейну: https://mainnet.aergoscan.io/ Купити AERGO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AERGO (AERGO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AERGO (AERGO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 55,45M $ 55,45M $ 55,45M Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 485,00M $ 485,00M $ 485,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 57,16M $ 57,16M $ 57,16M Історичний максимум: $ 0,72092 $ 0,72092 $ 0,72092 Історичний мінімум: $ 0,0161023174991 $ 0,0161023174991 $ 0,0161023174991 Поточна ціна: $ 0,11432 $ 0,11432 $ 0,11432 Дізнайтеся більше про ціну AERGO (AERGO)

Токеноміка AERGO (AERGO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AERGO (AERGO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AERGO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AERGO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AERGO, досліджуйте ціну токена AERGO в реальному часі!

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