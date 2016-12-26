Токеноміка Aeternity (AE) Дізнайтеся ключову інформацію про Aeternity (AE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aeternity (AE) Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds. Офіційний вебсайт: https://www.aeternity.com/ Whitepaper: https://github.com/aeternity/protocol Оглядач блокчейну: https://www.aeknow.org/ Купити AE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aeternity (AE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aeternity (AE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,82M $ 2,82M $ 2,82M Загальна пропозиція: $ 536,31M $ 536,31M $ 536,31M Циркуляційна пропозиція: $ 385,11M $ 385,11M $ 385,11M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,93M $ 3,93M $ 3,93M Історичний максимум: $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 Історичний мінімум: $ 0,00778769383291225 $ 0,00778769383291225 $ 0,00778769383291225 Поточна ціна: $ 0,007322 $ 0,007322 $ 0,007322 Дізнайтеся більше про ціну Aeternity (AE)

Токеноміка Aeternity (AE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aeternity (AE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AE, досліджуйте ціну токена AE в реальному часі!

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