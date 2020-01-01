Токеноміка Alkimi (ADS) Дізнайтеся ключову інформацію про Alkimi (ADS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Alkimi (ADS) Децентралізована заміна неефективних застарілих програмних бірж реклами з місією відновити обмін цінностями між рекламодавцями, видавцями та користувачами. Alkimi працює на базі Hypergraph – революційної технології блокчейну, яка дозволяє Alkimi надавати найшвидше, безмежно масштабоване рішення з 0% шахрайства, мінімальними комісіями за транзакції та повною наскрізною прозорістю. Alkimi Exchange допомагаєі створювати рекламні продукти у відкритому Інтернет, успішність яких підтверджено огородженими садами. Офіційний вебсайт: https://alkimiexchange.com/ Whitepaper: https://t.me/Alkimi_Exchange/6533 Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x3106a0a076BeDAE847652F42ef07FD58589E001f Купити ADS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Alkimi (ADS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Alkimi (ADS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,53M $ 19,53M $ 19,53M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 236,99M $ 236,99M $ 236,99M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,64284 $ 0,64284 $ 0,64284 Історичний мінімум: $ 0,05724287690655371 $ 0,05724287690655371 $ 0,05724287690655371 Поточна ціна: $ 0,08242 $ 0,08242 $ 0,08242 Дізнайтеся більше про ціну Alkimi (ADS)

Токеноміка Alkimi (ADS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Alkimi (ADS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ADS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ADS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ADS, досліджуйте ціну токена ADS в реальному часі!

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