Токеноміка Aiden Labs (ADN) Дізнайтеся ключову інформацію про Aiden Labs (ADN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aiden Labs (ADN) Aiden Labs — це платформа штучного інтелекту, яка допомагає користувачам отримувати доступ до улюблених ШІ-інструментів, таких як ChatGPT, Claude, Gemini та Deepseek, через чат-застосунки, наприклад, Telegram. Користувачі можуть створювати зображення, відео та проводити дослідження — усе в одному місці за однією ціною. Офіційний вебсайт: https://www.aidenlabs.ai Whitepaper: https://aiden-labs.gitbook.io/aiden-labs/whitepaper Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/address/0xf7A2A10b9f4AA9fBF057620f0da2169FfBC1e134 Купити ADN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aiden Labs (ADN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aiden Labs (ADN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,04242 $ 0,04242 $ 0,04242 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,00455 $ 0,00455 $ 0,00455 Дізнайтеся більше про ціну Aiden Labs (ADN)

Токеноміка Aiden Labs (ADN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aiden Labs (ADN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ADN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ADN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ADN, досліджуйте ціну токена ADN в реальному часі!

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