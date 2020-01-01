Токеноміка Access Protocol (ACS) Дізнайтеся ключову інформацію про Access Protocol (ACS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Access Protocol (ACS) Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters. Офіційний вебсайт: https://www.accessprotocol.co/ Whitepaper: https://www.accessprotocol.co/Whitepaper_Access.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/5MAYDfq5yxtudAhtfyuMBuHZjgAbaS9tbEyEQYAhDS5y Купити ACS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Access Protocol (ACS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Access Protocol (ACS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 44,26M $ 44,26M $ 44,26M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 41,68B $ 41,68B $ 41,68B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,026999 $ 0,026999 $ 0,026999 Історичний мінімум: $ 0,001040604805783683 $ 0,001040604805783683 $ 0,001040604805783683 Поточна ціна: $ 0,0010618 $ 0,0010618 $ 0,0010618 Дізнайтеся більше про ціну Access Protocol (ACS)

Токеноміка Access Protocol (ACS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Access Protocol (ACS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ACS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ACS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ACS, досліджуйте ціну токена ACS в реальному часі!

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