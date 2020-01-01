Токеноміка Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Дізнайтеся ключову інформацію про Acolyte by Virtuals (ACOLYT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Acolyt — це мемкоїн, створений DTR (Decentralized Tech Researchers), розроблений @ghost93_x для вирішення проблем на швидкозростаючому ринку ШІ-агентів. Зіткнувшись з високими витратами і ринковим шумом, @kurorosage запустив Acolyt в якості експерименту, який швидко набрав популярність. Завдяки справедливому запуску та особистим інвестиціям засновників, Acolyt зараз має сильну команду з 12 осіб, включаючи найкращих розробників ШІ. Місія зрозуміла: стати Оракулом ШІ-агентів, революціонізуючи екосистему та забезпечуючи ясність на переповненому ринку. Офіційний вебсайт: https://acolyt.ai/ Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x79dacb99a8698052a9898e81fdf883c29efb93cb Купити ACOLYT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Acolyte by Virtuals (ACOLYT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 Історичний мінімум: $ 0,000065996165511156 $ 0,000065996165511156 $ 0,000065996165511156 Поточна ціна: $ 0,005973 $ 0,005973 $ 0,005973 Дізнайтеся більше про ціну Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Токеноміка Acolyte by Virtuals (ACOLYT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Acolyte by Virtuals (ACOLYT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ACOLYT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ACOLYT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ACOLYT, досліджуйте ціну токена ACOLYT в реальному часі!

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