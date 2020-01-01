Токеноміка Acala Token (ACA) Дізнайтеся ключову інформацію про Acala Token (ACA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Acala Token (ACA) Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala. Офіційний вебсайт: https://acala.network/ Whitepaper: https://wiki.acala.network/ Оглядач блокчейну: https://acala.subscan.io/ Купити ACA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Acala Token (ACA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Acala Token (ACA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 28,07M $ 28,07M $ 28,07M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,17B $ 1,17B $ 1,17B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 4,9 $ 4,9 $ 4,9 Історичний мінімум: $ 0,022200074441219506 $ 0,022200074441219506 $ 0,022200074441219506 Поточна ціна: $ 0,02406 $ 0,02406 $ 0,02406 Дізнайтеся більше про ціну Acala Token (ACA)

Токеноміка Acala Token (ACA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Acala Token (ACA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ACA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ACA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ACA, досліджуйте ціну токена ACA в реальному часі!

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