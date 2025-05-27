Що таке Academic Labs (AAX)

Academic Labs – це екосистема EduFi, яка підвищує рівень персоналізації та відповідальності при обміні знаннями та навичками. Проєкт фокусується на використанні соціальних та ігрових елементів освіти для розширення можливостей учнів та викладачів та стимулювання спільного зростання.

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Прогноз курсу Academic Labs

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Історія ціни Academic Labs

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AAX до місцевих валют

1 AAX до VND ₫ 25,589718 1 AAX до AUD A$ 0,0015469 1 AAX до GBP ￡ 0,00073852 1 AAX до EUR € 0,00087824 1 AAX до USD $ 0,000998 1 AAX до MYR RM 0,00422154 1 AAX до TRY ₺ 0,03893198 1 AAX до JPY ¥ 0,14407128 1 AAX до RUB ₽ 0,0800895 1 AAX до INR ₹ 0,08515934 1 AAX до IDR Rp 16,36065312 1 AAX до KRW ₩ 1,37275898 1 AAX до PHP ₱ 0,05542892 1 AAX до EGP ￡E. 0,0497004 1 AAX до BRL R$ 0,0056387 1 AAX до CAD C$ 0,00136726 1 AAX до BDT ৳ 0,12183584 1 AAX до NGN ₦ 1,58161044 1 AAX до UAH ₴ 0,04159664 1 AAX до VES Bs 0,093812 1 AAX до PKR Rs 0,28104678 1 AAX до KZT ₸ 0,50814168 1 AAX до THB ฿ 0,03272442 1 AAX до TWD NT$ 0,02995996 1 AAX до AED د.إ 0,00366266 1 AAX до CHF Fr 0,00081836 1 AAX до HKD HK$ 0,00781434 1 AAX до MAD .د.م 0,00921154 1 AAX до MXN $ 0,01918156

Ресурс Academic Labs

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