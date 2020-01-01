Токеноміка AASToken (AAST) Дізнайтеся ключову інформацію про AASToken (AAST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AASToken (AAST) AAST — це нативний токен Afriq Arbitrage System, платформи для торгівлі цифровими активами, яка використовує високочастотну торгівлю та алгоритми для автоматичної купівлі криптовалют за низькими цінами та їх продажу за вищими цінами з метою отримання прибутку. Побудований на основі Binance Smart Chain, AAST є цифровим сховищем активів та засобом обміну. Токен служить платіжним порталом, що забезпечує щоденний прибуток на інвестиції численних інвесторів в арбітражну гілку екосистеми, тим самим розширюючи межі цифрового доступу та підвищуючи компетентність серед свого великого співтовариства. Використовуючи ШІ та сервіси децентралізованих фінансів (DeFi), AAST виводить глобальне впровадження криптовалют на новий рівень, надаючи власникам можливість купувати цифрові гаджети та нерухомість у конгломератів AAS у будь-якій точці світу. Основними цілями AAST є створення зручного, безпечного, швидкого та децентралізованого платіжного рішення, що використовує переваги цих технологій, що розвиваються, і направлення ресурсів на різні корисні ініціативи. Офіційний вебсайт: https://afriqjmcoin.com/ Whitepaper: https://afriqjmcoin.com/static/media/AAS_Whitepaper.5429d84371e01b063cf6.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xb1E998b346DDDacD06f01db50645bE52DafB93db Купити AAST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AASToken (AAST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AASToken (AAST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 43,06M $ 43,06M $ 43,06M Історичний максимум: $ 37,785 $ 37,785 $ 37,785 Історичний мінімум: $ 0,000807830115768365 $ 0,000807830115768365 $ 0,000807830115768365 Поточна ціна: $ 0,004306 $ 0,004306 $ 0,004306 Дізнайтеся більше про ціну AASToken (AAST)

Токеноміка AASToken (AAST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AASToken (AAST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AAST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AAST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AAST, досліджуйте ціну токена AAST в реальному часі!

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