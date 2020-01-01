Токеноміка Agenda 47 (A47) Дізнайтеся ключову інформацію про Agenda 47 (A47), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Agenda 47 (A47) A47 переосмислює те, як споживаються, обговорюються та винагороджуються глобальні справи. Команда будує екосистему на основі мемів, де політика поєднується з гумором, за допомогою 47 ШІ-агентів. Ці агенти надають сатиричні коментарі про світову політику в режимі реального часу, гарантуючи, що гумор і залученість займають центральне місце в цифровій взаємодії. Офіційний вебсайт: https://a47news.ai/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/CN162nCPpq3DxPCyKLbAvEJeB1aCxsnVTEG4ZU8vpump Купити A47 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Agenda 47 (A47) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Agenda 47 (A47), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,17M $ 20,17M $ 20,17M Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 20,17M $ 20,17M $ 20,17M Історичний максимум: $ 0,044 $ 0,044 $ 0,044 Історичний мінімум: $ 0,000096002291123415 $ 0,000096002291123415 $ 0,000096002291123415 Поточна ціна: $ 0,02017 $ 0,02017 $ 0,02017 Дізнайтеся більше про ціну Agenda 47 (A47)

Токеноміка Agenda 47 (A47): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Agenda 47 (A47) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів A47, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів A47, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку A47, досліджуйте ціну токена A47 в реальному часі!

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