Токеноміка A (A) Дізнайтеся ключову інформацію про A (A), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація A (A) Офіційний вебсайт: https://www.vaulta.com Whitepaper: https://github.com/eosio/documentation/blob/master/TechnicalWhitePaper.md Оглядач блокчейну: https://unicove.com/en/vaulta/account/core.vaulta Купити A зараз!

Токеноміка та аналіз ціни A (A) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена A (A), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 753,90M $ 753,90M $ 753,90M Загальна пропозиція: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Циркуляційна пропозиція: $ 1,58B $ 1,58B $ 1,58B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,01B $ 1,01B $ 1,01B Історичний максимум: $ 0,829 $ 0,829 $ 0,829 Історичний мінімум: $ 0,4547824200958495 $ 0,4547824200958495 $ 0,4547824200958495 Поточна ціна: $ 0,4786 $ 0,4786 $ 0,4786 Дізнайтеся більше про ціну A (A)

Токеноміка A (A): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки A (A) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів A, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів A, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку A, досліджуйте ціну токена A в реальному часі!

Як купити A Зацікавлені в додаванні A (A) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі A, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити A на MEXC зараз!

Історія ціни A (A) Аналіз історії ціни A допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни A прямо зараз!

Прогноз ціни A Хочете знати, куди рухається A? Наша сторінка прогнозу ціни A поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена A зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!