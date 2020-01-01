Токеноміка A (A)

Токеноміка A (A)

Дізнайтеся ключову інформацію про A (A), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
USD

Інформація A (A)

Офіційний вебсайт:
https://www.vaulta.com
Whitepaper:
https://github.com/eosio/documentation/blob/master/TechnicalWhitePaper.md
Оглядач блокчейну:
https://unicove.com/en/vaulta/account/core.vaulta

Токеноміка та аналіз ціни A (A)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена A (A), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 753,90M
$ 753,90M$ 753,90M
Загальна пропозиція:
$ 2,10B
$ 2,10B$ 2,10B
Циркуляційна пропозиція:
$ 1,58B
$ 1,58B$ 1,58B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 1,01B
$ 1,01B$ 1,01B
Історичний максимум:
$ 0,829
$ 0,829$ 0,829
Історичний мінімум:
$ 0,4547824200958495
$ 0,4547824200958495$ 0,4547824200958495
Поточна ціна:
$ 0,4786
$ 0,4786$ 0,4786

Токеноміка A (A): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки A (A) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів A, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів A, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку A, досліджуйте ціну токена A в реальному часі!

Як купити A

Зацікавлені в додаванні A (A) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі A, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни A (A)

Аналіз історії ціни A допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни A

Хочете знати, куди рухається A? Наша сторінка прогнозу ціни A поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.