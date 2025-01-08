Ціна 9to5io (9TO5)
Поточна ціна 9to5io (9TO5) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.61K USD. Ціна 9TO5 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 9to5io:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.64 USD
- зміна ціни 9to5io протягом дня — -5.68%
- циркуляційна пропозиція – 998.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 9to5io до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 9to5io до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 9to5io до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 9to5io до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.68%
|30 днів
|$ 0
|-21.73%
|60 днів
|$ 0
|-32.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 9to5io: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
-5.68%
+5.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$9to5 is a memecoin dedicated to all those who work 5 days a week, 9 hours a day. This meme exists to help us escape the rat race and work 24/7 on cryptos.
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