Сьогоднішня ціна 9to5io (9TO5)

Поточна ціна 9to5io (9TO5) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.61K USD. Ціна 9TO5 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 9to5io:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.64 USD

- зміна ціни 9to5io протягом дня — -5.68%

- циркуляційна пропозиція – 998.60M USD

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