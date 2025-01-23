Сьогоднішня ціна 9to5 (9-5)

Поточна ціна 9to5 (9-5) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 9-5 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 9to5:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 740.31 USD

- зміна ціни 9to5 протягом дня — -16.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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