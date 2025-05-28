Ціна 9mm (9MM)
Поточна ціна 9mm (9MM) сьогодні становить 0,00367571 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна 9MM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 9mm:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни 9mm протягом дня — -33,80%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 9mm до USD становила $ -0,001877504087109763.
За останні 30 днів зміна ціни 9mm до USD становила $ -0,0023503243.
За останні 60 днів зміна ціни 9mm до USD становила $ -0,0029072679.
За останні 90 днів зміна ціни 9mm до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,001877504087109763
|-33,80%
|30 днів
|$ -0,0023503243
|-63,94%
|60 днів
|$ -0,0029072679
|-79,09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 9mm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,90%
-33,80%
-44,45%
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