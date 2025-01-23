Ціна 9inch (9INCH)
Поточна ціна 9inch (9INCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 9INCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 9inch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.92K USD
- зміна ціни 9inch протягом дня — -3.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 9inch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 9inch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 9inch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 9inch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.62%
|30 днів
|$ 0
|-9.55%
|60 днів
|$ 0
|-41.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 9inch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-3.62%
-10.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Rock Hard DEX
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