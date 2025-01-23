Сьогоднішня ціна 9inch (9INCH)

Поточна ціна 9inch (9INCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 9INCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 9inch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.92K USD

- зміна ціни 9inch протягом дня — -3.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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