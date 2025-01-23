Ціна 99Starz (STZ)
Поточна ціна 99Starz (STZ) сьогодні становить 0.0114659 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 99Starz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 121.07 USD
- зміна ціни 99Starz протягом дня — -0.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 99Starz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 99Starz до USD становила $ +0.0025081232.
За останні 60 днів зміна ціни 99Starz до USD становила $ -0.0000324806.
За останні 90 днів зміна ціни 99Starz до USD становила $ +0.000438015927205084.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.38%
|30 днів
|$ +0.0025081232
|+21.87%
|60 днів
|$ -0.0000324806
|-0.28%
|90 днів
|$ +0.000438015927205084
|+3.97%
Останній аналіз цін 99Starz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.40%
-0.38%
-26.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
99Starz is bringing the play-to-earn game model to millions of gamers through NFT renting and guild formations.
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