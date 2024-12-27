Сьогоднішня ціна 99 Bitcoins (99BTC)

Поточна ціна 99 Bitcoins (99BTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.92M USD. Ціна 99BTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 99 Bitcoins:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 210.20 USD

- зміна ціни 99 Bitcoins протягом дня — -2.27%

- циркуляційна пропозиція – 66.00B USD

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