Ціна 99 Bitcoins (99BTC)
Поточна ціна 99 Bitcoins (99BTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.92M USD. Ціна 99BTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 99 Bitcoins:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 210.20 USD
- зміна ціни 99 Bitcoins протягом дня — -2.27%
- циркуляційна пропозиція – 66.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 99 Bitcoins до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 99 Bitcoins до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 99 Bitcoins до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 99 Bitcoins до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.27%
|30 днів
|$ 0
|-51.44%
|60 днів
|$ 0
|-63.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 99 Bitcoins: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
-2.27%
-19.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
99 Bitcoins Heritage Platform 99 Bitcoins is a well-established educational platform that simplifies the complexities of Bitcoin and other cryptocurrencies through non-technical blogs and tutorials. Initially launched as BitcoinWithPaypal.com, the site rebranded to 99 Bitcoins and has since expanded its content to include various cryptocurrencies and tools for new and experienced users. 99 Bitcoins will be introducing a Learn-to-Earn platform featuring the $99BTC token, marking a new era in educational rewards.
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