Ціна 8Bit Chain (W8BIT)
Поточна ціна 8Bit Chain (W8BIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна W8BIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 8Bit Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.93 USD
- зміна ціни 8Bit Chain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 8Bit Chain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 8Bit Chain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 8Bit Chain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 8Bit Chain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-26.57%
|60 днів
|$ 0
|-20.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 8Bit Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-5.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the 8Bit Chain? The 8Bit Chain Project is a layer 1 blockchain protocol and a comprehensive DeFi ecosystem. It encompasses its launchpad, DeFi exchange, deflationary NFTs, NFT marketplace, KYC/audit protocol, DAO governance, and more. All these components have already been rolled out as part of the project. What makes 8Bit Chain unique? Our project stands out as the first DeFi initiative that offers a complete range of DeFi products and services, all operational from day one on BSC, ETH, and our dedicated blockchain. History of 8Bit Chain. The project has a rich history, involving the development of numerous platforms over the last two and a half years. Following this period, we successfully launched our BSC and ETH pairs. What’s next for 8Bit Chain? With our testnet and over 8 Dapps already rolled out, along with our active BSC and ETH pairs, the next steps for our project include the launch of our mainnet and native coin. Additionally, we have exciting events planned and will introduce more upgrades to enhance all our live products. What can 8Bit Chain be used for? Our token holds versatile utility within our ecosystem. It can be utilized for purchasing NFTs on our marketplace, raising funds through our launchpad, serving as liquidity in our chain, acting as a listing fee on ProPAD, ProTrackers, and ProDEX, as well as for audit/KYC fees on ProAssure. Additionally, it can be used for promotional activities in collaboration with our partner lounges and more.
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