Сьогоднішня ціна 8Bit Chain (W8BIT)

Поточна ціна 8Bit Chain (W8BIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна W8BIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 8Bit Chain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.93 USD

- зміна ціни 8Bit Chain протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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