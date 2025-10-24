Інформація щодо ціни 888Coin (發發發) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,21% Зміна ціни (1 дн.) +7,51% Зміна ціни (за 7 дн.) +10,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +10,60%

Актуальна ціна 888Coin (發發發) становить --. За останні 24 години 發發發 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 發發發 становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 發發發 змінився на -0,21% за останню годину, +7,51% за 24 години та на +10,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 888Coin (發發發)

Ринкова капіталізація $ 9,80K$ 9,80K $ 9,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,80K$ 9,80K $ 9,80K Циркуляційне постачання 884,73M 884,73M 884,73M Загальна пропозиція 884 730 254,94 884 730 254,94 884 730 254,94

Поточна ринкова капіталізація 888Coin — $ 9,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 發發發 — 884,73M, зі загальною пропозицією 884730254.94. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,80K.