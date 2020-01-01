Токеноміка 888 (888) Дізнайтеся ключову інформацію про 888 (888), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація 888 (888) 888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest ‘for the people’ cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum ‘belonging’ amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website. Офіційний вебсайт: https://888.meme/ Купити 888 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни 888 (888) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена 888 (888), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Загальна пропозиція: $ 88,85M $ 88,85M $ 88,85M Циркуляційна пропозиція: $ 88,85M $ 88,85M $ 88,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Історичний максимум: $ 0,24719 $ 0,24719 $ 0,24719 Історичний мінімум: $ 0,00531972 $ 0,00531972 $ 0,00531972 Поточна ціна: $ 0,01267595 $ 0,01267595 $ 0,01267595 Дізнайтеся більше про ціну 888 (888)

Токеноміка 888 (888): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки 888 (888) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 888, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 888, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 888, досліджуйте ціну токена 888 в реальному часі!

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