Ціна 8008 (8008)
Поточна ціна 8008 (8008) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 527.17K USD. Ціна 8008 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 8008:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 625.56K USD
- зміна ціни 8008 протягом дня — -19.98%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 8008 до USD становила $ -0.000132630475982746.
За останні 30 днів зміна ціни 8008 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 8008 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 8008 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000132630475982746
|-19.98%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 8008: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
-19.98%
--
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