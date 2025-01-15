Сьогоднішня ціна 8008 (8008)

Поточна ціна 8008 (8008) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 527.17K USD. Ціна 8008 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 8008:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 625.56K USD

- зміна ціни 8008 протягом дня — -19.98%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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