Токеноміка 717ai by Virtuals (WIRE) Дізнайтеся ключову інформацію про 717ai by Virtuals (WIRE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація 717ai by Virtuals (WIRE) 717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/16104 Whitepaper: https://www.717ai.io/wire-litepaper Купити WIRE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни 717ai by Virtuals (WIRE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена 717ai by Virtuals (WIRE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 216,31K $ 216,31K $ 216,31K Загальна пропозиція: $ 963,93M $ 963,93M $ 963,93M Циркуляційна пропозиція: $ 945,81M $ 945,81M $ 945,81M FDV (повністю розведена вартість): $ 220,45K $ 220,45K $ 220,45K Історичний максимум: $ 0,0029766 $ 0,0029766 $ 0,0029766 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0002287 $ 0,0002287 $ 0,0002287 Дізнайтеся більше про ціну 717ai by Virtuals (WIRE)

Токеноміка 717ai by Virtuals (WIRE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки 717ai by Virtuals (WIRE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WIRE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WIRE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WIRE, досліджуйте ціну токена WIRE в реальному часі!

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