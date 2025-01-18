Ціна 717ai by Virtuals (WIRE)
Поточна ціна 717ai by Virtuals (WIRE) сьогодні становить 0.00201365 USD з ринковою капіталізацією $ 2.00M USD. Ціна WIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 717ai by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 335.49K USD
- зміна ціни 717ai by Virtuals протягом дня — -6.31%
- циркуляційна пропозиція – 995.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 717ai by Virtuals до USD становила $ -0.000135791292461678.
За останні 30 днів зміна ціни 717ai by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 717ai by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 717ai by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000135791292461678
|-6.31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 717ai by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10.26%
-6.31%
+12.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai.
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