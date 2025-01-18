Сьогоднішня ціна 717ai by Virtuals (WIRE)

Поточна ціна 717ai by Virtuals (WIRE) сьогодні становить 0.00201365 USD з ринковою капіталізацією $ 2.00M USD. Ціна WIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 717ai by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 335.49K USD

- зміна ціни 717ai by Virtuals протягом дня — -6.31%

- циркуляційна пропозиція – 995.05M USD

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