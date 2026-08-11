Сьогоднішня ціна 6Chicken9

Поточна ціна 6Chicken9 (POP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 20,97% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POP до USD становить $ 0 за POP.

6Chicken9 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 891,7, з циркуляційною пропозицією у 974,06M POP. Протягом останніх 24 годин POP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці POP змінився на +0,76% за останню годину та на -58,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо 6Chicken9 (POP)

Ринкова капіталізація $ 11,89K$ 11,89K $ 11,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,89K$ 11,89K $ 11,89K Циркуляційне постачання 974,06M 974,06M 974,06M Загальна пропозиція 974 061 997,503136 974 061 997,503136 974 061 997,503136

Поточна ринкова капіталізація 6Chicken9 — $ 11,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POP — 974,06M, зі загальною пропозицією 974061997.503136. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,89K.