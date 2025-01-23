Сьогоднішня ціна 69BIRD (BRD)

Поточна ціна 69BIRD (BRD) сьогодні становить 1.4 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 69BIRD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.71K USD

- зміна ціни 69BIRD протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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